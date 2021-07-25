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    На Сумщині пенсіонер убив товариша, розчленував і закопав по частинах (фото)

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    На Сумщині пенсіонер убив товариша, розчленував і закопав по частинах (фото)
    Фото поліції Сумщини

    67-річний чоловік намагався приховати сліди злочину

    У селі Славгород Сумської області пенсіонер жорсткого вбив свого товариша, розчленував його тіло і закопав у трьох різних місцях. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

    Заява про зникнення 64-річного селянина надійшла до поліції вранці у п’ятницю, 23 липня. Додому він не приходив майже 10 днів.

    Займаючись розшуками чоловіка, поліцейські встановили, що востаннє його бачили в компанії 67-річного односельця. Як виявилося, під час спільної пиятики між ними виник конфлікт, під час якого старший із товаришів схопився за ніж.

    Завдавши смертельного удару своєму товаришеві, пенсіонер спробував приховати сліди злочину.

    Він розчленував тіло убитого і закопав його на околиці села у трьох різних місцях. Затриманий показав правоохоронцям місця, де сховав рештки тіла свого товариша.

    За скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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    Фото поліції Сумщини
    Фото поліції Сумщини
    Фото поліції Сумщини

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    Теги: Сумщина чоловік убийство
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    На Сумщині пенсіонер убив товариша, розчленував і закопав по частинах (фото)