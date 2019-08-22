У дворі будинку в Києві авто наїхало на жінку з дитиною (відео)



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Свідки події підіймали автомобіль та діставали звідти потерпілих Фото: Dima Yarosh, Facebook

Столична поліція встановлює обставини автопригоди, у якій постраждала жінка і дев'ятирічний син

Сьогодні, 22 серпня, у Дарницькому районі столиці автомобіль у дворі будинку наїхав на жінку з малолітнім сином. Потерпілих госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Для встановлення усіх обставин події на місці автопригоди працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на жінку з дитиною, які проходили позаду.

Як повідомляє «Київ оперативний», після наїзду жінка з хлопчиком опинилися під авто. Свідки події підіймали автомобіль та діставали звідти потерпілих.

Відомості про дану подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Тривають заходи для встановлення усіх обставин та механізму ДТП.