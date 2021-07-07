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    Умовляли 13 годин. Чоловіка, який убив домробітницю, переконали не чинити самогубства (відео)

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    Після 13-годинних перемовин зловмисник таки здався - Умовляли 13 годин. Чоловіка, який убив домробітницю, переконали не чинити самогубства (відео)
    Після 13-годинних перемовин зловмисник таки здався
    Фото Нацполіція

    Понад десяток поранень завдав зловмисник своїй жертві

    У Кам’янському Дніпропетровської області чоловік убив хатню робітницю, завдавши їй 11 ударів ножем. А під час затримання його правоохоронцями забарикадувався зі зброєю у себе на дачі та погрожував вчинити самогубство. Після 13-годинних перемовин таки здався. Про це інформує поліція Дніпропетровської області.

    Тіло 57-річної жертви виявила сестра власниці будинку увечері 5 липня. Вона повідомила, що господиня помешкання попросила перевірити житло, бо помічниця не відповідає на її дзвінки.

    Поліція з’ясувала, що до вбивства жінки може бути причетний 62-річний власник будинку. Він перед тим поїхав з дому на своєму авто. У області ввели спеціальну операцію для затримання підозрюваного.

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    Умовляли 13 годин. Чоловіка, який убив домробітницю, переконали не чинити самогубства (відео)

    6 липня удень, після тривалих перемовин, його затримали та доставили до Кам’янського районного управління поліції. Під час обшуку з оселі чоловіка вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї.

    Як виявилося, між затриманим та постраждалою стався конфлікт на ґрунті особистої неприязні. Під час сварки чоловік завдав жінці 11 ножових поранень у груди і спину, і від травм жертва померла на місці.

    За скоєння умисного вбивства зловмисникові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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    Теги: Дніпро вбивство Дніпропетровщина самогубство поліція чоловік
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    Умовляли 13 годин. Чоловіка, який убив домробітницю, переконали не чинити самогубства (відео)