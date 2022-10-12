На Буковині адвокат продавав автівки, передані для ЗСУ

Громадянина викрито на продажі чотирьох транспортних засобів на загальну суму майже $14 тисяч

У Чернівецькій області правоохоронці викрили адвоката, який продавав автомобілі, передані для Збройних сил України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Чоловік налагодив механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гумдопомогу. Громадянина викрито на продажі чотирьох транспортних засобів, які призначались для ЗСУ, на загальну суму майже $14 тисяч», – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Адвоката затримано у Чернівцях під час одержання обумовлених коштів за останніх два автомобілі у сумі $7300. Наразі слідство встановлює всі обставини та причетних до незаконного використання гуманітарної допомоги осіб.

Тим часом, 80-річний мешканець міста Кременчук Полтавської області віддав свій автомобіль для ЗСУ.