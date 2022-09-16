80-річний пенсіонер віддав авто для ЗСУ (відео)

Мешканець Кременчука наближає перемогу, як може

80-річний мешканець міста Кременчук Полтавської області віддав свій автомобіль для ЗСУ. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

Михайло Балобанов передав свій особистий автомобіль кременчуцьким військовим, він щиро переконаний, що автівка принесе користь у справі перемоги України над Росією.

«Не втомлююся захоплюватися такими вчинками. Прекрасні люди, віддані Україні та своєму місту. Він щиро переконаний, що автівка принесе користь у справі перемоги України над Росією. Щиро дякую вам, пане Михайле, за вашу пожертву! Гідний приклад для наслідування. Разом обов’язково переможемо!», – написав Малецький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Буковині школярка відрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.