На Чернігівщині затримали рекордну за обсягом контрабанду цигарок



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Правоохоронцями розпочато слідство Фото пресслужба ДПСУ

В супровідних документах вантаж був заявлений, як мінеральні добрива

Увечері у п’ятницю, 7 серпня 2020 року, на розташованому в Чернігівській області пункті пропуску «Нові Яриловичі» співробітники Державної прикордонної служби України виявили ящики, наповнені блоками цигарок «Мінськ». Вони були в причепі вантажівки марки DAF

За кермом транспортного засобу білоруської реєстрації був 29 річний громадянин Білорусі. Заявлений в супровідних документах вантаж – мінеральні добрива.

«Сьогодні, 8 серпня, маємо точну цифру підрахунку, що кількісно перевищила всі попередні показники. За результатами спільного (з СБУ та митниками – ред.) огляду вилучено понад 530 тис. пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 млн грн», – зазначає пресслужба ДПрСУ.

Правоохоронцями розпочато слідство.

Нагадаємо, 19 червня, служба безпеки України припинила діяльність наркоугруповання, яке планувало переправити за кордон масштабну партію психотропів. За даними слідства, наркотрафік організували мешканці Черкаської та Сумської областей. Вони збирались перевозити «товар» наркокур’єрами на приватному автотранспорті через державний кордон поза межами пункту пропуску. За попередньою оцінкою, вартість вантажу становить понад 15 млн гривень за цінами чорного ринку.

Як повідомлялося, у «Морському порту Південний» прикордонники виявили 56,4 кг кокаїну в контейнері з бананами.

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