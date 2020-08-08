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    Кримінал

    В Ужгороді взяли під варту шантажистів, які вимагали гроші за інтимні відео

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    В Ужгороді взяли під варту шантажистів, які вимагали гроші за інтимні відео
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави

    Відповідне рішення 7 серпня прийняв слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду. Раніше ми повідомляли, що в Ужгороді 29-річна львів’янка шантажувала закарпатці в інтимним відео, яке відзняли її спільники.

    Аби не розповсюджувати відео по мережі підозрювані вимагали дві тисячі доларів.

    Як зазначають в прес-службі Ужгородського міськрайонного суду, в судовому засіданні було допитано свідка, який є потерпілим в іншому кримінальному проваджені, в рамках якого даним фігурантам інкримінується вчинення аналогічного протиправного діяння.

    Сторона захисту клопотала про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді застави для двох чоловіків та домашній арешт для їхньої співучасниці.

    Однак, слідчим суддею було враховано всі ризики та обрано підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч 600 гривень.

    Нагадаємо, 5 серпня, мешканець Донеччини вбив чоловіка у Хмельницькій області, а його понівечене тіло залишив біля автобусної зупинки серед дерев. З особистими речами вбитого зловмисник повернувся додому, будучи впевненим, що знищив всі докази причетності до злочину.

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