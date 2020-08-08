Поліція відкрила справу і проведе ряд експертиз щодо прослушки у журналіста-розслідувача



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Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів Фото: Наталія Седлецька/Фейсбук

Правоохоронці провели огляд у помешканні журналіста і на даху будинку, проте жодних технічних засобів там не виявили

Поліція відкрила справу за фактом порушення недоторканності приватного життя журналіста програми «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача та заплановала проведення судових експертиз.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«За даним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що вранці до поліції Києва звернувся чоловік, який повідомив, що в своїй квартирі виявив пошкодження в стелі та, можливо, прослуховувальний пристрій.

Правоохоронці провели огляд у помешканні журналіста і на даху будинку, проте жодних технічних засобів там не виявили.

Триває досудове розслідування, у межах якого будуть встановлені всі обставини події, наголосили у поліції.

«Аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду і судових експертиз», – заявили у відомстві.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, відомий український журналіст-розслідувач, співробітник Радіо Свобода Михайло Ткач повідомив про виявлення за місцем свого проживання «ознак прослуховуючого пристрою». Михайло Ткач викликав до свого помешкання правоохоронців.

Нагадаємо, стало відомо, як могли встановити прослушку в помешканні журналіста-розслідувача.