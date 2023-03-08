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Екскурсія мало не скінчилася смертю. У Гаваях туристична компанія покинула молодят у морі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Екскурсія мало не скінчилася смертю. У Гаваях туристична компанія покинула молодят у морі
Елізабет Вебстер та Олександр Беркл сфотографувалися разом за кілька днів до інциденту
фото: BBC

Замість приємної подорожі, подружжя отримало квест на виживання

Пара подала позов проти гавайської туристичної компанії, яка, як вони стверджують, покинула їх прямо у воді під час снорклінг-екскурсії. Про це пише BBC.

Інцидент стався у 2021 році. Як ідеться в позові, човен залишив молодят у бурхливих водах майже за півмилі від берега. Зазначається, що туроператор відмовився дати виданню коментар.

Подружжя Елізабет Вебстер і Олександр Беркл минулого місяця подало в суд на компанію Sail Maui з вимогою компенсувати 5 млн дол. за загальні збитки та емоційні страждання. «Вони думали, що помруть», – сказав адвокат пари.

Згідно з позовом, туристи вирушили з гавані Лахайна у снорклінг-тур (плавання з маскою та трубкою) до острова Ланаї, що поблизу великого острова Мауї. Коли човен приплив до першої зупинки, капітан повідомив пасажирам, що буде чекати їх приблизно годину, але не вказав точний час, коли відпливе.

Подружжя стверджує, що їм не дали жодних порад щодо того, як повернутися на човен або що робити в разі надзвичайної ситуації. Молодята спробували повернутися до човна приблизно через годину, але коли пливли, то помітили, що судно ніби віддаляється.

Зазначається, що спочатку море було чистим і спокійним, але невдовзі стало бурхливим і небезпечним, тож подружжя покликало на допомогу. Судно не звернуло уваги і попливло без них.

«Вони (екіпаж човна – ред.) побоювалися, що потоплення неминуче», – йдеться в позові, який цитує BBC.

Пара вирішила, що їхній єдиний шанс вижити – повернутися на берег. Вони допливли до острова Ланаї, зневоднені та втомлені після понад двох годин у воді. Згодом їх виявили місцеві жителі, які допомогли їм повернутися до Мауї.

Водночас члени екіпажу човна заявили, що тричі порахували туристів перед відправкою, але так і не виявили, що двох осіб не вистачає.

Натомість одна з пасажирок туру пригадала, що облік проводився неорганізовано, а пасажири перебували в русі, тож легко було когось пропустити.

Теги: чоловік жінка туризм

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