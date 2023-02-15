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СБУ завадила російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ завадила російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні (фото)
Йдеться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг «Інвест Агро»
фото: пресслужба СБУ

Загальна вартість продукції становить 150 млн грн

Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг «Інвест Агро», які за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд передав у власність України.

Як встановила СБУ, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно «приховати»:

  • більше ніж 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;
  • шість вагонів з агропродукцією;
  • понад п’ять з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;
  • майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Загальна вартість продукції становить 150 млн грн.

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Для реалізації оборудки задіяли афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями.

У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні плани і запобігли їм. Тривають комплексні дії для встановлення кола осіб, причетних до схеми, та їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ викрила шахраїв з оточення терориста Пушиліна.

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Теги: прокурор Антикорупційний суд кордон СБУ

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