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    Кримінал

    На Донеччині група осіб у медичних масках побила людей на зупинці

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    <p>З&nbsp;місця події вилучено речові докази, призначено ряд експертиз</p> - На Донеччині група осіб у медичних масках побила людей на зупинці

    З місця події вилучено речові докази, призначено ряд експертиз

    Група осіб, у медичних масках спричинили тілесні ушкодження місцевим мешканцям, які стояли поблизу зупинки

    У Маріуполі поліція розслідує факт хуліганських дій біля зупинки громадського транспорту – група осіб у масках побила місцевих мешканців. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

    «Вчора, 15 серпня, о 17:00 до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу зупинки громадського транспорту відбувається масова бійка», – йдеться у повідомленні.

    Встановлено, що група осіб, у медичних масках спричинили тілесні ушкодження місцевим мешканцям, які стояли поблизу зупинки, після чого втекли з місця злочину. Наразі правоохоронці опитують свідків події та встановлюють усі обставини правопорушення.

    «Особи причетні до скоєння злочину встановлюються. З місця події вилучено речові докази, призначено ряд експертиз. Факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками ч. 4 ст. 296 ККУ «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство у справі триває», – додали у поліції.

    Нагадаємо, на вокзалі в Києві молодики, погрожуючи ножем, пограбували чоловіка.

    Як повідомлялося, на скандальній забудові в Києві сталася бійка.

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