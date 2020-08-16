«Давіть майданну мерзоту!». У Москві адепти «руського міра» влаштували акцію на підтримку білоруського ОМОНу



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Фото: EuroRadio та МБХ Медіа

Учасники акції вдягли військову форму часів Другої світової війни та закликали білоруських силовиків не зупинятися

У столиці Російської Федерації Москві, біля посольства Білорусі, у суботу відбулась акція на підтримку білоруських силовиків, які жорстоко поводилися з учасниками протестів.

Про це повідомляє EuroRadio.

Видання опублікувало три фото. На одному жінка тримає у руках плакат із написом: «Білоруський ОМОН, дужче давіть майданну мерзоту!» На іншому - чоловік із плакатом «Ми підтримуємо дії білоруського ОМОНу щодо розгону Майдану! Працюйте, брати!».

На третьому знімку - кілька людей у військовій формі часів Другої світової війни і з червоним прапором.

Зазначимо, що тоді ж біля посольства відбувалась акція на підтримку протестувальників у Білорусі. Люди, які прийшли на акцію, вишикувалися в ланцюг солідарності.

Як повідомляє МБХ Медіа, пізніше до посольства підійшла агітбригада «Національно-визвольного руху» (НВР).

Девушка у посольства читает стихи, пока полицейский ее подталкивает. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/NvypObTKke — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

«Зазвичай вони зривають акції тим, що голосно співають військові пісні і грають на гармошці», - зазначає видання. Також вони провокували дівчат, що вишикувалися ланцюгом.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко.

Напередодні ЗМІ оприлюднили відео загибелі білоруського активіста Олександра Тарайковського. На кадрах видно, як учасник акції з піднятими руками підходить до силовиків, після чого лунає постріл і чоловік падає на дорогу.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.