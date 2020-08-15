На Житомирщині поліція затримала дві фури з «львівським сміттям»



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За наявними накладними, у фурах зі Львова до Київщини перевозилась вторинна сировина

Під час перевірки правоохоронці виявили ознаки підробки документів на вантаж

У Житомирському районі поблизу села Ліщина 15 серпня поліція виявила дві вантажівки зі сміттям. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Зазначається, що під час перевірки правоохоронці виявили ознаки підробки документів на вантаж.

«До Житомирського відділення поліції уранці 15 серпня повідомили подорожні про припарковані за селом вантажівки, з яких текла рідина з характерним запахом. Під час перевірки водії, жителі Львівщини, надали правоохоронцям документи на вантаж, достовірність яких викликала підозру, оскільки містили ознаки підробки. За наявними накладними, у фурах зі Львова до Київщини перевозилась вторинна сировина», - повідомили у поліції.

Наразі на місці продовжують працювати поліцейські, які фіксують усі обставини.

Попередня правова кваліфікація події - ст.358 (Підроблення документів) КК України.

Нагадаємо, у квітні на Житомирщині виявили незаконний скид понад 100 тонн львівського сміття.

Як повідомлялося, 10 серпня на Вінниччині затримали вантажівку з «львівським сміттям».