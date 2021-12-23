Ні грошей, ні ялинки: залізничний вокзал Києва залишився без новорічної красуні

Ялинка на Центральному залізничному вокзалі мала з'явитися не пізніше 17 грудня 2021 року

Правоохоронці розслідують, куди поділися 5 млн грн, виділені не встановлення новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі

Солом'янська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця» при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки в приміщенні Центрального залізничного вокзалу у столиці на загальну суму близько 5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів, укладених Філією «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», кінцевий строк виконання робіт зі встановлення новорічної ялинки - не пізніше 17 грудня 2021 року.

Проте 22 грудня в ході проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки.

На даний час тривають слідчі дії щодо з'ясування усіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.

Слідчі дії проводяться прокурорами спільно зі слідчими поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва за оперативного супроводження Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» підготувала низку сюрпризів з нагоди новорічних свят. Зокрема, увечері 19 грудня на Центральному залізничному вокзалі Києва мала засяяти новорічна ілюмінація.

У терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль» теж встановили новорічну ялинку та організували затишну фотозону.

У переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві.

Ялинку на панорамному майданчику біля Арки дружби народів в Києві засвітять 24 грудня.

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