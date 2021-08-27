«Кримська платформа». Американський дипломат обурений поведінкою ООН та ОБСЄ

Представник ООН мав би приїхати у Київ, бо Крим є міжнародно визнаним як частина території України, наголосив Курт Волкер

Волкер прокоментував відсутність на «Кримській платформі» представників ООН та ОБСЄ

Незважаючи на можливий тиск Росії на ООН, представник організації мав би приїхати у Київ. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив американський дипломат Курт Волкер.

«Очевидно, що росіяни чинили чималий тиск на ОБСЄ та заявляли, що не погоджуються з тим, щоб представник цієї організації брав участь у «Кримській платформі». І, можливо, те ж саме вони робили щодо ООН. Але навіть за таких умов представник ООН мав би приїхати у Київ, тому що Крим є міжнародно визнаним як частина території України», – пояснив колишній спецпредставник США по Україні.

Раніше Курт Волкер розкритикував рішення адміністрації Байдена відправити на саміт Кримської платформи міністра енергетики. З точки зору Волкера, Сполучені Штати повинен був представляти чиновник із сектору безпеки та зовнішньої політики США.

Нагадаємо, колишній посол США у Києві Вільям Тейлор вважає, що перед підписанням угоди щодо «Північного потоку – 2» в адміністрація Байдена недостатньо зосередилася на проблемах, які можуть виникнути через російський вплив.

Незважаючи на шалений опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму і міста Севастополя».