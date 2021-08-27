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    «Кримська платформа». Американський дипломат обурений поведінкою ООН та ОБСЄ

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    Представник ООН мав би приїхати у Київ, бо Крим є міжнародно визнаним як частина території України, наголосив Курт Волкер - «Кримська платформа». Американський дипломат обурений поведінкою ООН та ОБСЄ

    Представник ООН мав би приїхати у Київ, бо Крим є міжнародно визнаним як частина території України, наголосив Курт Волкер

    Фото з відкритих джерел

    Волкер прокоментував відсутність на «Кримській платформі» представників ООН та ОБСЄ

    Незважаючи на можливий тиск Росії на ООН, представник організації мав би приїхати у Київ. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив американський дипломат Курт Волкер.

    «Очевидно, що росіяни чинили чималий тиск на ОБСЄ та заявляли, що не погоджуються з тим, щоб представник цієї організації брав участь у «Кримській платформі». І, можливо, те ж саме вони робили щодо ООН. Але навіть за таких умов представник ООН мав би приїхати у Київ, тому що Крим є міжнародно визнаним як частина території України», – пояснив колишній спецпредставник США по Україні.

    Раніше Курт Волкер розкритикував рішення адміністрації Байдена відправити на саміт Кримської платформи міністра енергетики. З точки зору Волкера, Сполучені Штати повинен був представляти чиновник із сектору безпеки та зовнішньої політики США.

    Нагадаємо, колишній посол США у Києві Вільям Тейлор вважає, що перед підписанням угоди щодо «Північного потоку – 2» в адміністрація Байдена недостатньо зосередилася на проблемах, які можуть виникнути через російський вплив.

    Незважаючи на шалений опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму і міста Севастополя».

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    Теги: Крим ОБСЄ Київ США ООН Курт Волкер
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    «Кримська платформа». Американський дипломат обурений поведінкою ООН та ОБСЄ