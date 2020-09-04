На Харківщині п’яний співробітник СБУ влаштував стрілянину, є постраждалий



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В результаті інциденту у нічному клубі постраждав чоловік Фото: ДБР

Старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння в розважальному закладі, зробив три постріли

У Харківській області старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в кафе, зробив три постріли із спеціального засобу ПМ-Т.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У відомстві заявили, що за попередньою інформацією, в середу, 2 вересня близько 4:00 ранку старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння в розважальному закладі, зробив три постріли із спеціального засобу ПМ-Т, у результаті чого 30-річний громадянин отримав кілька кульових поранень.

Персонал закладу натиснув на тривожну кнопку і викликав поліцію, яка після виїзду на виклик за підслідністю передала справу ДБР. Тяжкість тілесних ушкоджень потерпілого встановлюється.

За даними ДБР, при проведенні огляду місця події в приміщенні розважального закладу було вилучено пістолет чорного кольору ПМ-Т, два магазини, 13 патронів з гумовою кулею і три гільзи від патрона.

Попередня кваліфікація: хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї (Ч. 4 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

До слова, раніше ЗМІ повідомили, що ввечері 2 вересня озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник. Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися.

Згодом поліція затримала 22 учасники конфлікту.