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    Стрілянина в кафе під Києвом: поліція затримала 22 учасники конфлікту

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    Учасники стрілянини в Українці&nbsp; - Стрілянина в кафе під Києвом: поліція затримала 22 учасники конфлікту
    Учасники стрілянини в Українці 
    Фото: скріншот відео

    За фактом стрілянини відкрито два кримінальних провадження

    Поліція Київщини встановила 22 учасники конфлікту в кафе в місті Українка, що стався ввечері 2 вересня.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як повідомлялося, група осіб приїхала на автівках із Києва до кафе у місто Українка, що на Обухівщині, і влаштували конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

    Всього пролунало до 10 вистрілів. Про це місцеві мешканці о 19:15 повідомили до Обухівського відділу поліції. Наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже за 20 хвилин.

    Однак учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоби приховати цей злочин: змінили обстановку, позбирали гільзи та знищили сліди, зазначили в поліції.

    Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер.

    Під час проведення оперативно-розшукових заходів, аналізу відеозаписів та показів свідків поліцейські встановили, що до вчинення хуліганських дій причетні 15 місцевих жителів та 7 приїжджих осіб зі столиці, у томі числі - і громадяни Російської Федерації.

    Наразі вже проведено 10 обшуків за встановленими адресами учасників інциденту.

    Потерпілі, які звернулися до лікарні з пораненнями, відмовилися від пояснень та співпраці зі слідством. Їхньому життю нічого не загрожує.

    Тривають розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами вчинення хуліганства із застосуванням зброї та за фактом приховування злочину - за ч. 4 ст. 296, ст. 396 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам та учасникам конфлікту.

    Раніше ЗМІ повідомили, що ввечері 2 вересня озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

    Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник. Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися.

    Національна поліція України кримінал Київщина злочин стрілянина
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