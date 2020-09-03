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    Поліція повідомила подробиці стрілянини у кафе на Київщині

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    <p>Співробітники кафе прибрали речові докази, зокрема гільзи</p> - Поліція повідомила подробиці стрілянини у кафе на Київщині

    Співробітники кафе прибрали речові докази, зокрема гільзи

    Фото: Нацполіція

    Після стрілянини до лікарні звернулось троє потерпілих чоловіків, один з них потім втік

    Поліція Київської області підтвердила інформацію про стрілянину у кав’ярні в місті Українка.

    Як повідомили в пресслужбі поліції, співробітники кафе прибрали речові докази, зокрема гільзи.

    Зазначається, що група невідомих осіб приїхала на машинах зі столиці і влаштувала стрілянину.

    Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник. Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися, додали у пресслужбі.

    За даним фактом слідчі відкрили два кримінальні провадження у ч.4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

    Поліцейські провели обшуки для отримання відеозаписів з кафе.

    Раніше ЗМІ повідомили, що ввечері 2 вересня озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

    Також повідомлялося, що у Дніпрі на пляжі сталася стрілянина.

    Національна поліція України кримінал Київщина стрілянина
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