Поліція повідомила подробиці стрілянини у кафе на Київщині



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Співробітники кафе прибрали речові докази, зокрема гільзи Фото: Нацполіція

Після стрілянини до лікарні звернулось троє потерпілих чоловіків, один з них потім втік

Поліція Київської області підтвердила інформацію про стрілянину у кав’ярні в місті Українка.

Як повідомили в пресслужбі поліції, співробітники кафе прибрали речові докази, зокрема гільзи.

Зазначається, що група невідомих осіб приїхала на машинах зі столиці і влаштувала стрілянину.

Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник. Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися, додали у пресслужбі.

За даним фактом слідчі відкрили два кримінальні провадження у ч.4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Поліцейські провели обшуки для отримання відеозаписів з кафе.

Раніше ЗМІ повідомили, що ввечері 2 вересня озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

Також повідомлялося, що у Дніпрі на пляжі сталася стрілянина.