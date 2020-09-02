На Київщині озброєна рушницями група чоловіків влаштувала перестрілку
Озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів
У місті Українка Київської області в районі міського пляжу невідомі з рушницями влаштували перестрілку.
Про це повідомляє «Цяпенко.info» у Facebook.
Зазначається, що інцидент стався 2 вересня близько 19:14.
«За свідченням очевидців, озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів у ресторані «Де Бош». Є поранені. Зараз на місці пригоди персонал закладу активно збирає гільзи», – зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що інший свідок, який до початку стрілянини знаходився поруч у ресторані «Васабі», розповів що офіціанти закладу дуже злякалися, а одна з них – почала зсередини закривати верхні двері.
На опублікованому відео видно, як натовп чоловіків спілкується біля будівлі, потім чутно звуки пострілів і видно людей, які розбігаються. Після цього учасники «розбірок» зібрали гільзи і зникли з місця стрілянини.
Раніше також повідомлялося, що у Дніпрі на пляжі сталася стрілянина.