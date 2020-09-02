На Київщині озброєна рушницями група чоловіків влаштувала перестрілку



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Стрілянина сталася посеред вулиці у місті Українка Київської області Скріншот з відео

Озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів

У місті Українка Київської області в районі міського пляжу невідомі з рушницями влаштували перестрілку.

Про це повідомляє «Цяпенко.info» у Facebook.

Зазначається, що інцидент стався 2 вересня близько 19:14.

«За свідченням очевидців, озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів у ресторані «Де Бош». Є поранені. Зараз на місці пригоди персонал закладу активно збирає гільзи», – зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що інший свідок, який до початку стрілянини знаходився поруч у ресторані «Васабі», розповів що офіціанти закладу дуже злякалися, а одна з них – почала зсередини закривати верхні двері.

На опублікованому відео видно, як натовп чоловіків спілкується біля будівлі, потім чутно звуки пострілів і видно людей, які розбігаються. Після цього учасники «розбірок» зібрали гільзи і зникли з місця стрілянини.

Раніше також повідомлялося, що у Дніпрі на пляжі сталася стрілянина.