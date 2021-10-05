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    На Хмельниччині згоріло 12 тонн зерна

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    Пожежа в зерносушарці у Хмельницькій області сталась вночі&nbsp; - На Хмельниччині згоріло 12 тонн зерна
    Пожежа в зерносушарці у Хмельницькій області сталась вночі 
    фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у зерносушарці

    У Хмельницькій області в селі Шумівці у ніч на вівторок загорілася зерносушарка із зерном соняшника. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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    На Хмельниччині згоріло 12 тонн зерна
    На Хмельниччині згоріло 12 тонн зерна

    «Менш ніж за півгодини пожежники ліквідували загоряння. Внаслідок загоряння знищено 12 тонн насіння соняшнику. На місці працювали 5 одиниць техніки і 17 рятувальників», – ідеться в повідомленні.

    Чинниками, які ускладнили гасіння пожежі, були велике задимлення, значне навантаження горіння та віддаленість джерел протипожежного водопостачання. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу було локалізовано о 23:56 і ліквідовано о 00:15.

    До слова, Україна зібрала рекордний урожай. Гідрометцентр пояснив, як це вдалось і чого чекати у 2022 році.

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    Теги: пожежа Хмельниччина зерно рятувальники урожай
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    На Хмельниччині згоріло 12 тонн зерна