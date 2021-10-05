На Хмельниччині згоріло 12 тонн зерна
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у зерносушарці
У Хмельницькій області в селі Шумівці у ніч на вівторок загорілася зерносушарка із зерном соняшника. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Менш ніж за півгодини пожежники ліквідували загоряння. Внаслідок загоряння знищено 12 тонн насіння соняшнику. На місці працювали 5 одиниць техніки і 17 рятувальників», – ідеться в повідомленні.
Чинниками, які ускладнили гасіння пожежі, були велике задимлення, значне навантаження горіння та віддаленість джерел протипожежного водопостачання. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу було локалізовано о 23:56 і ліквідовано о 00:15.
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