Небачений урожай в Україні. Названо регіони-лідери

Одещина стала лідером за намолотом зерна в Україні

Найбільш урожайною цього року виявилася Хмельниччина

В Україні на сьогодні лідером за намолотом зерна є Одещина, яка намолотила майже 4,4 млн тонн зерна, а за урожайністю – Хмельниччина із показником 59,7 ц/га. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

У повідомленні зазначається, що в Україні збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 10,7 млн га при врожайності 43,8 ц/га, намолочено 47 млн тонн зерна.

Завершено збирання ріпаку, яке проведено на площі 1 млн га при врожайності 28,6 ц/га, намолочено понад 2,9 млн тонн насіння. Найвища врожайність насіння ріпаку по Тернопільській (37,2 ц/га) та Хмельницькій (35 ц/га) областях.

Сільгосптоваровиробники 18 областей розпочали збирання кукурудзи (по Україні 7%). Найбільше площ обмолотили аграрії Миколаївщини – 61% до прогнозу, а найвища її урожайність по Чернігівській області – 92,1 ц/га.

Аграрії 16 областей продовжують збирати гречку (по Україні 71%), якої загалом намолочено 79 тис. тонн при урожайності 13,5 ц/га, а Вінниччини, Дніпропетровщини, Донеччини, Івано-Франківщини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини та Черкащини її збирання вже закінчили.

Сільгоспвиробники 11 областей проводять збирання проса (по Україні 81%), а Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Тернопільської, Херсонської та Черкаської областей його збирання вже закінчили.

Аграрії 14 областей з 18 бурякосіючих розпочали копати цукрові буряки (47,2 тис. га, по Україні 21%), накопано 2 млн 262 тис. тонн солодких коренів при урожайності 479,6 ц/га. Найбільше їх викопано на Черкащині та Харківщині – відповідно 49% та 47% до прогнозу, а найвища їх середня урожайність – 580 ц/га на Тернопільщині.

Соняшник зібрано з площі 2,7 млн га (по Україні 42%) при урожайності 21,6 ц/га. Найбільше його зібрано на Херсонщині – 93% до прогнозу, а найвища урожайність по Хмельницькій області – 34,2 ц/га.

Сою зібрано з площі 359 тис. га, (по Україні 28%). Найбільше площ її зібрано на Херсонщині – 93% до прогнозу, а найвища урожайність по Хмельницькій області – 33,7 ц/га.

Раніше експерти назвали озимі культури, які найвигідніше засівати цієї осені.

До слова, Україна зібрала рекордний урожай зерна, але в Держрезерві критично низькі запаси.