Рекордні врожаї в Україні. Агрометеоролог назвала культуру, яка найбільше виграла від глобального потепління

«Дуже цікава ситуація відбувається зараз з кукурудзою»

Глобальне потепління позитивно вплинуло на врожай кукурудзи в Україні. Найбільший урожай цієї сільськогосподарської культури фіксують у західних областях, про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

Агрометеорологиня зазначила, що дуже цікава ситуація відбувається з кукурудзою.

«Це теплолюбна рослина, і ще 20-25 років тому її в Україні можна було вирощувати не скрізь. У сенсі, щоб поїсти, – звичайно можна, а ось у промислових масштабах, на зерно – нi. Це, в першу чергу, стосувалося Волинської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей. Кукурудза не визрівала, не вистачало тепла», – розповіла вона.

Також додала, що для кожної культури є свій біологічний температурний мінімум. «Ось у людини він – 36,6 градуса Цельсія, а у кукурудзи – 10 градусів. За період визрівання кукурудзи треба скласти, коли температура вище десяти градусів, і якщо накопичилося понад 1000 градусів – то нормально, вона отримала необхідні теплові ресурси та визріє. Якщо немає, то зерна там буде мало, і простіше переробити на силос», – підкреслила Тетяна Адаменко.

Агрометеорологиня зауважила, якщо 20 років тому кукурудзяні регіони – це були південні та східні області, то у зв'язку з глобальним потеплінням тепер у нас найбільший урожай кукурудзи в західних областях. Там завжди було більше вологи, а тепер ще й температури достатньо. Якщо раніше середня врожайність у Західній Україні становила 6-7 центнерів із гектара, то зараз – 30. А є господарства, де і до 60 центнерів з гектара доходить. Загалом, тепер у нас кукурудза успішно зростає по всій Україні.

«До речі, в Білорусі раніше було дві температурні зони. Умовно кажучи – холодна та дуже холодна. Кукурудза ніде не визрівала. А тепер визріває – на кордоні з Україною з'явилася тепла зона, а дуже холодна зрушила на північ. Тепер кукурудзу збирають по 25-30 центнерів з гектара – це для них величезний врожай», – розповіла агрометеорологиня.

В Українському гідрометеорологічному центрі заявили, що цього року у нас буде найбільший урожай пшениці з часів Київської Русі. Також у гідрометцентрі прогнозують рекордні врожаї на 2022 рік.