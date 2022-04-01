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    Події в Україні

    Донеччина: окупанти вбили дорослого і дитину, які намагалися вирватися з Маріуполя

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    22 цивільних українців отримали поранення - Донеччина: окупанти вбили дорослого і дитину, які намагалися вирватися з Маріуполя
    22 цивільних українців отримали поранення
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    За добу загинуло п’ятеро мирних мешканців області, і це дані без Маріуполя та Волновахи

    Протягом минулої доби, 31 березня, в Донецькій області загинули п’ятеро цивільних осіб. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло п’ятеро людей: двоє – у Мар’їнці, двоє – у Вугледарі і один у Костянтинівці», – повідомив він.

    Поранення отримали 22 людини, зокрема чотири дитини.

    Крім того, вдалося уточнити інформацію про двох людей, які загинули біля Мелекіного під час спроби вирватися з Маріуполя. Серед них – одна дитина.

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    Дані не враховують кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у цих двох містах, які знищують російські окупанти.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли Донеччину фосфорними снарядами. Є поранені діти.

    Як відомо, ворог завдав авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці на Донеччині (фото).

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Донеччина: окупанти вбили дорослого і дитину, які намагалися вирватися з Маріуполя