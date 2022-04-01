Донеччина: окупанти вбили дорослого і дитину, які намагалися вирватися з Маріуполя

Донеччина: окупанти вбили дорослого і дитину, які намагалися вирватися з Маріуполяграфіка
За добу загинуло п’ятеро мирних мешканців області, і це дані без Маріуполя та Волновахи
Протягом минулої доби, 31 березня, в Донецькій області загинули п’ятеро цивільних осіб. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло п’ятеро людей: двоє – у Мар’їнці, двоє – у Вугледарі і один у Костянтинівці», – повідомив він.
Поранення отримали 22 людини, зокрема чотири дитини.
Крім того, вдалося уточнити інформацію про двох людей, які загинули біля Мелекіного під час спроби вирватися з Маріуполя. Серед них – одна дитина.
Дані не враховують кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у цих двох містах, які знищують російські окупанти.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Донеччину фосфорними снарядами. Є поранені діти.
Як відомо, ворог завдав авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці на Донеччині (фото).