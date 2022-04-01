Окупанти забрали з собою кавоварки та столове приладдя з ЧАЕС

Росіяни пішли з Чорнобилю, однак забрали з собою техніку та полонених

Ворожа армія мародерствувала на атомній станції

Голова Державного агентства управління зоною відчуження Євген Крамаренко в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив, що росіяни позабирали чайники і кавоварки з ЧАЕС.

Також вони повиносили столові прилади з готелю, який працює на території зони.

Також виходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців. Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.

«Ми знаємо, що з ЧАЕС забрали нацгвардійців, які з першого дня були в полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали та вивезли», – сказав Фомічев. Він зазначив, що вище керівництво держави поінформоване про це.

Як повідомлялося, окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Цю інформацію підтвердили в «Енергоатомі». Там зазначили, що намір покинути ЧАЕС загарбники зранку 31 березня озвучували українському персоналу станції.

Після цього вони двома колонами вирушили в бік українсько-білоруського кордону. Інформацію про те, що колона з Чорнобиля вже на території Білорусі, підтвердили і тамтешні ЗМІ.

Водночас на ЧАЕС ще залишається невелика кількість окупантів, кажуть в «Енергоатомі».

Напередодні Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС.

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