Російські призовники бояться відправлення до України – Reuters

Щорічний весняний призов до армії РФ торкнеться чоловіків віком від 18 до 27 років

РФ призиває в армію 134,5 тис. строковиків

Президент країни-агресорки Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії 134 тис. 500 осіб. Водночас міністерство оборони РФ запевняє, що цей призов не має нічого спільного з війною в Україні. Про це інформує Reuters.

Щорічний весняний призов до армії РФ, який стартує 1 квітня і триватиме до 15 липня, торкнеться чоловіків віком від 18 до 27 років.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що нікого з призваних не відправлять у «гарячі точки».

«Більшість військовослужбовців проходитимуть професійну підготовку в навчальних центрах протягом трьох-п'яти місяців. Наголошую, що призовників не відправлятимуть у якісь «гарячі точки», – сказав він

Питання участі російських призовників у війні з Україною є дуже гострим для росіян. 9 березня міністерство оборони РФ визнало, що деякі солдати строкової служби були відправлені в Україну, хоча Путін неодноразово спростовував це, заявляючи, що туди направили лише професійних військових.

Однак Михайло Беньяш, адвокат, який представляє інтереси кількох військовослужбовців національної гвардії Росії, які відмовилися їхати в Україну, заявив, що згідно з російським законодавством, військовозобов’язаних можуть відправити на бойові дії після кількох місяців навчання.

Також Служба безпеки України уже має докази того, що на території нашої держави воюють, зокрема, і російські солдати строкової служби. Вони бояться, не мають військової підготовки і відмовляються воювати.

За інформацією української розвідки, у збройних силах країни-агресора відзначається стрімке падіння долі контрактників у власне військових підрозділах та Росгвардії, тож без строковиків путінському режиму в Україні не обійтись.

Підтвердженням використання солдатів-строковиків є наказ міністра оборони Росії, опублікований хакерами Anonymous. В цьому документі йдеться про необхідність створення фейків-спростувань використання військовослужбовців строкової служби на полях російсько-української війни.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про весняний призов на території Російської Федерації.

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