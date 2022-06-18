Поліція затримала на Кіровоградщині «злодія в законі» зі списку РНБО (відео)

«Армен Знам'янський» особливий статус у кримінальному світі отримав у 2011 році у Москві

У Кіровоградській області поліція затримала «злодія в законі» із санкційного списку Ради нацбезпеки й оборони «Армена Знам'янського» («Армена Хохла»). Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що перебуваючи на території України в статусі особи підвищеного злочинного впливу, «злодій в законі» на прізвисько «Армен Хохол» організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру.

Свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві.

На підставі отриманих доказів йому було повідомлено про підозру. Зловмисник переховувався від слідства, тож його було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, щодо нього були запровадженні санкції РНБО.

Наразі його поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 11 травня в Івано-Франківській області поліцейські затримали «злодія в законі» з санкційного списку РНБО.

Тим часом в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини.

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