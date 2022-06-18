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  4. Поліція затримала на Кіровоградщині «злодія в законі» зі списку РНБО (відео)
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    Кримінал

    Поліція затримала на Кіровоградщині «злодія в законі» зі списку РНБО (відео)

    &laquo;Армен Хохол&raquo; організував та контролював діяльність злочинних груп - Поліція затримала на Кіровоградщині «злодія в законі» зі списку РНБО (відео)
    «Армен Хохол» організував та контролював діяльність злочинних груп
    фото: скріншот з відео Нацполіції

    «Армен Знам'янський» особливий статус у кримінальному світі отримав у 2011 році у Москві

    У Кіровоградській області поліція затримала «злодія в законі» із санкційного списку Ради нацбезпеки й оборони «Армена Знам'янського» («Армена Хохла»). Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

    Зазначається, що перебуваючи на території України в статусі особи підвищеного злочинного впливу, «злодій в законі» на прізвисько «Армен Хохол» організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру.

    Свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві.

    На підставі отриманих доказів йому було повідомлено про підозру. Зловмисник переховувався від слідства, тож його було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, щодо нього були запровадженні санкції РНБО.

    Наразі його поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    Нагадаємо, 11 травня в Івано-Франківській області поліцейські затримали «злодія в законі» з санкційного списку РНБО.

    Тим часом в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини.

    В Україні запустили платформу з даними про російських злочинців «Книга катів українського народу». Вона містить детальну та верифіковану інформацію вже про 607 російських воєнних злочинців.

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    Теги: РНБО санкції смерть Україна поліція розшук
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    Поліція затримала на Кіровоградщині «злодія в законі» зі списку РНБО (відео)