Офіс президента запустив «Книгу катів» з даними про понад 600 рашистів

В Україні запрацювала платформа з даними про 607 російських воєнних злочинців

В Україні запустили платформу з даними про російських злочинців «Книга катів українського народу». Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Платформа містить детальну та верифіковану інформацію вже про 607 російських воєнних злочинців. Їх можна знайти за місцем народження, військовою частиною, віком, а також за територією, де вони здійснювали воєнні злочини. Перейти на сайт платформи можна за посиланням.

«Цей проєкт збирає докази воєнних злочинів в Україні. І тих, хто їх скоїв. Розслідування лише розпочались і триватимуть, поки не знайдеться останній кат. Тут буде кожен причетний до злочинів проти українського народу», – йдеться на сайті інформаційної системи.

Кожен громадянин України, який став жертвою російських військових і впізнав злочинця та кривдника, може надати додаткові відомості, які використовуватимуться для фіксації факту скоєння злочину, формування звинувачення та ухвалення вироку.

Відомо, що у Сенаті США розробляється законопроєкт, який дозволить американським судам розглядати справи про воєнні злочини, навіть якщо ані злочинці, ані жертви не є американцями.