В Ужгороді злодій викликав поліцію, бо не зміг вийти з пограбованої лабораторії

Злодій вдень заліз у вбиральню медлабораторії, а вночі зателефонував у поліцію охорони, щоб його витягли із «клітки»

В Ужгороді хлопець пограбував медичну лабораторію, а коли зрозумів, що через ґрати на дверях та вікнах він не зможе з неї вийти, то викликав правоохоронців. Про повідомило управління поліції охорони в Закарпатській області.

Крадій розповів, що до медичної лабораторії зайшов ще вдень та сховався у туалеті. Коли всі пішли додому, хлопець вийшов зі схованки та вкрав у бухгалтерії 7 500 грн та ще 300 грн із скриньки для пожертв.

«Хлопець довго намагався вибратися із приміщення і помітив на дверях наліпку «Об'єкт під охороною» поліції охорони і вирішив зателефонувати за вказаним номером, щоб його звільнили», – йдеться повідомленні. Після цього поліція приїхала на місце та затримала правопорушника.

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