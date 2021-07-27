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    В Україну з РФ хотіли потрапити кримінальний «авторитет» зі списку РНБО та «злодій у законі»

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    Обох чоловіків затримано, з ними працюють правоохоронці - В Україну з РФ хотіли потрапити кримінальний «авторитет» зі списку РНБО та «злодій у законі»
    Обох чоловіків затримано, з ними працюють правоохоронці
    Фото пресслужба ДСНС

    42-річний «злодій у законі» є громадянином РФ, а у травні поточного року був включений до санкційного списку РНБО

    У Харківській області правоохоронці затримали «злодія в законі», на прізвисько Леван Гальський, та кримінального «авторитета». Вони намагалися незаконно потрапити з Росії до України. Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

    «Правоохоронці затримали двох осіб без будь-яких документів. За оперативними даними, порушниками є «злодій в законі», на прізвисько Леван Гальський, та кримінальний «авторитет», – йдеться у повідомленні.

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    В Україну з РФ хотіли потрапити кримінальний «авторитет» зі списку РНБО та «злодій у законі»
    В Україну з РФ хотіли потрапити кримінальний «авторитет» зі списку РНБО та «злодій у законі»

    Встановлено, що 42-річний «злодій в законі» є громадянином РФ, а у травні поточного року його внесли до санкційного списку РНБО.

    Як повідомляють правоохоронці, його спільником виявився 31-річний громадянин Грузії та за сумісництвом кримінальний «авторитет».

    Відомо, що обох чоловіків затримано. Наразі з ними працюють правоохоронці.

    Тим часом, як раніше повідомляли, з України депортували ще одного кримінального «авторитета», який фігурує в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Як повідомляє МВС, авторитет був «смотрящим» у Полтавській області.

    Нагадаємо, у липні СБУ затримала росіянина зі списку РНБО.

    Наприкінці червня Нацполіція депортувала кримінального «авторитета» з санкційного списку РНБО.

    Нагадаємо, деякі «злодії у законі» поскаржились на санкції. РНБО перевірить список.

    Раніше повідомлялося, що РНБО внесла до списку «злодіїв в законі» добровольців, які воювали за Україну на Донбасі.

    Теги: МВС кримінал РНБО санкції
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    В Україну з РФ хотіли потрапити кримінальний «авторитет» зі списку РНБО та «злодій у законі»