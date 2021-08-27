На Миколаївщині впіймали вбивцю, який втік з психлікарні

Слідчі повідомили втікачеві про підозру та помістили до спеціалізованого відділення із суворим наглядом

Наступного дня після втечі чоловіка знайшли у плавнях одного з сіл неподалік лікарні

На Миколаївщині розшукали чоловіка, який 25 серпня втік з психіатричної лікарні. За інформацією відділу комунікації поліції області, за умисне вбивство суд відправив 33-річного чоловіка на примусове лікування до психіатричного закладу. Однак той самовільно залишив лікувальну установу.

Правоохоронці з'ясували, що нещодавно за рішенням суду засудженого перевели зі спеціалізованого відділення із суворим наглядом медзакладу до іншого відділення, з якого він і втік.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 394 Кримінального кодексу України «Втеча зі спеціалізованого лікувального закладу», а наступного дня після втечі чоловіка знайшли у плавнях одного з сіл неподалік лікарні.

«У результаті оперативно-розшукових заходів та слідчих дій ввечері 26 серпня оперативники відділення поліції № 5 затримали чоловіка у плавнях одного з сіл Миколаївського району, неподалік медустанови. Наразі слідчі чоловікові повідомили про підозру за вчинення втечі зі спеціалізованого лікувального закладу та помістили до спеціалізованого відділення із суворим наглядом», – розповіли в поліції.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Миколаївській області з психіатричної лікарні втік чоловік, раніше засуджений за умисне вбивство.

Зазначалося, що Євгеній Юрійович Грек 1987 року народження 25 серпня самовільно залишив спеціалізований лікувальний заклад в селищі Сапетня. Туди його помістив суд, застосувавши до нього примусові заходи медичного характеру.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині пацієнт психлікарні убив медика і втік.

Згодом поліція затримала пацієнта психлікарні, який два дні переховувався після вбивства медбрата.