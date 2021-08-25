Кучма радить не питати у Зеленського, чи Путін убивця
Експрезидент не став відповідати на запитання, чи вважає Путіна вбивцею
Другий президент України Леонід Кучма ухилився від відповіді на запитання про те, чи вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею. І радить не питати про це у Зеленського. Про це він заявив у інтерв'ю «Українській правді».
«Тільки не ставте це питання чинному президенту. Або ще комусь із його оточення. Не провокуйте тих, кому доведеться ще вести перемовини з Путіним. А вести їх таки доведеться. І ціна ефектної образи буде реальною, причому заплатить її не той, хто схотів би так голосно пропіаритися, а хтось із наших хлопців, який потрапить під обстріл на лінії фронту того ж дня. Бо на «передку» вже давно склали народну прикмету: у Москві образилися – на Донбасі стріляють», – сказав Кучма, відповідаючи на запитання.
Він також висловив позицію, що називати когось вбивцею «можна лише в обличчя».
«А коли просто кидаються гучними словами – це їх лише знецінює», – сказав другий президент.
Кучма також зауважив, що назвавши Путіна вбивцею, Байден майже одночасно запросив його на зустріч, «де приязно розмовляв і тиснув руку».
«В нас такої можливості не буде», – застеріг він.
Нагадаємо, на початку березня в одному з інтерв'ю президент США Джо Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Водночас Путін відповів американському лідеру та сказав, що «хто обзивається, той сам так називається».
До слова, у День Незалежності Зеленський у промові про президентів «забув» двох ексглав держави.