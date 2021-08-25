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    Кучма радить не питати у Зеленського, чи Путін убивця

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    Леонід Кучма вважає, що називати когось вбивцею &laquo;можна лише у обличчя&raquo; - Кучма радить не питати у Зеленського, чи Путін убивця
    Леонід Кучма вважає, що називати когось вбивцею «можна лише у обличчя»
    Фото: president.gov.ua

    Експрезидент не став відповідати на запитання, чи вважає Путіна вбивцею

    Другий президент України Леонід Кучма ухилився від відповіді на запитання про те, чи вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею. І радить не питати про це у Зеленського. Про це він заявив у інтерв'ю «Українській правді».

    «Тільки не ставте це питання чинному президенту. Або ще комусь із його оточення. Не провокуйте тих, кому доведеться ще вести перемовини з Путіним. А вести їх таки доведеться. І ціна ефектної образи буде реальною, причому заплатить її не той, хто схотів би так голосно пропіаритися, а хтось із наших хлопців, який потрапить під обстріл на лінії фронту того ж дня. Бо на «передку» вже давно склали народну прикмету: у Москві образилися – на Донбасі стріляють», – сказав Кучма, відповідаючи на запитання.

    Він також висловив позицію, що називати когось вбивцею «можна лише в обличчя».

    «А коли просто кидаються гучними словами – це їх лише знецінює», – сказав другий президент.

    Кучма також зауважив, що назвавши Путіна вбивцею, Байден майже одночасно запросив його на зустріч, «де приязно розмовляв і тиснув руку».

    «В нас такої можливості не буде», – застеріг він.

    Нагадаємо, на початку березня в одному з інтерв'ю президент США Джо Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Водночас Путін відповів американському лідеру та сказав, що «хто обзивається, той сам так називається».

    До слова, у День Незалежності Зеленський у промові про президентів «забув» двох ексглав держави.

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    Теги: Росія Джозеф Байден Путін Леонід Кучма вбивство Володимир Зеленський президент
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    Кучма радить не питати у Зеленського, чи Путін убивця