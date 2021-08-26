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    Засуджений за вбивство втік з психлікарні на Миколаївщині: прикмети і фото

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    Засуджений&nbsp;самовільно покинув спеціалізований лікувальний заклад - Засуджений за вбивство втік з психлікарні на Миколаївщині: прикмети і фото
    Засуджений самовільно покинув спеціалізований лікувальний заклад
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    За фактом втечі розпочато кримінальне провадження

    У Миколаївській області засуджений за умисне вбивство чоловік втік з психіатричної лікарні. Про це в четвер, 26 серпня, повідомляє поліції області.

    За даними правоохоронців, Євген Юрійович Грек, 1987 року народження, 25 серпня самовільно покинув спеціалізований лікувальний заклад у селищі Сапетня. Його туди помістив суд, застосувавши до нього примусові заходи медичного характеру.

    «Прикмети: зріст 184 см, худорлявої статури, волосся темне коротке із залисинами, очі темні, губи тонкі. Був одягнений у шорти та футболку бежевого кольору зі смужками чорного кольору і кросівки. Може носити медичну маску», – розповіли в поліції і показали фото втікача.

    56.

    За фактом втечі розпочато кримінальне провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу України. Всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просять повідомляти її поліції.

    Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині пацієнт психлікарні убив медика і втік.

    Згодом поліція затримала пацієнта психлікарні, який два дні переховувався після вбивства медбрата.

    Теги: Національна поліція України Миколаївщина вбивство втеча лікарня
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    Засуджений за вбивство втік з психлікарні на Миколаївщині: прикмети і фото