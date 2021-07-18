На Дніпропетровщині пацієнт психлікарні убив медика і втік

Імовірно працівник лікарні був убитий стільцем

З обласної психоневрологічної лікарні, розташованої під Кривим Рогом в селі Гейківка, 18 липня втік один з пацієнтів, убивши медбрата. Про це повідомляє «Перший Міський» з посиланням на поліцію.

Тіло 54-річного медбрата знайшли в лікарні близько 4 години ранку. Пацієнту, якого підозрюють у вбивстві, 21 рік. Він страждав на психічне захворювання, відрізнявся жорстокістю і агресивністю. До лікарні потрапив, бо погано поводився з батьками.

Імовірно працівник лікарні був убитий стільцем. У лікарні розповіли, що тіло знайшла медсестра в одній з палат.

Своєю чергою блогер Олексій Тармуйзін пише, що підозрюваний – Євсєйчев Іван Вікторович. Народився 26 серпня 1999 року.

«Близько 4 ранку втік з психіатричної лікарні пацієнт, забивши металевою ніжкою стільця співробітника медустанови. За інформацією оперативників, міг висунутися в сторону Кривого Рогу або Миколаєва. Якщо побачите, пацієнта, по-перше: будьте обережні, чоловік схильний до агресії, по-друге, терміново телефонуйте на 102 і повідомте місце, де бачили підозрюваного», – написав блогер.