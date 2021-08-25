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    На Київщині чоловік вночі заліз до чужого будинку і намагався зарізати дітей

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    Озброєний ножем чоловік пробрався до чужого будинку - На Київщині чоловік вночі заліз до чужого будинку і намагався зарізати дітей
    Озброєний ножем чоловік пробрався до чужого будинку
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік завдав ножові поранення дітям та їхньому батьку, який прибіг на крики

    На Київщині чоловіку повідомлено про підозру в умисному замаху на вбивство двох дітей. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    У ніч на 23 серпня, близько 3 години, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов до одного з будинків у смт Глеваха Фастівського району, та пройшов до кімнати, у якій спали двоє дітей.

    Зловмисник наніс 7-річному хлопцю одне ножове поранення в область грудної клітини, а 14-річній дівчині завдав один удар в область обличчя, внаслідок чого дівчинка отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носа.

    На крики дітей до кімнати зайшов їх батько, між чоловіками розпочалася сутичка, в ході якої господар будинку отримав тілесні ушкодження, а непроханий гість з місця скоєння злочину зник. Згодом його затримали правоохоронці.

    Фастівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на умисне вбивство двох неповнолітніх (ч. 3 ст. 15, п. 1,2,7 ч. 2 ст. 115 КК України).

    Чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування триває та здійснюється Фастівським районним управлінням поліції в Київській області.

    Як повідомлялося, у м. Конотоп Сумської області 16-річний та 17-річний хлопці до смерті побили 44-річного чоловіка.

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    Теги: Національна поліція України прокуратура діти вбивство Київщина
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    На Київщині чоловік вночі заліз до чужого будинку і намагався зарізати дітей