«Смотрящі», схеми, мародерство і непрофесійність. Нардеп про три роки урядування Гройсмана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат з групи «Відродження» Віктор Бондар Фото: Zik

На думку нардепа з групи «Відродження», Гройсману треба було проявити характер і сформувати нормальний уряд

Уряд Володимира Гройсмана - це Кабмін дилетантів: понабирали міністрів, які взагалі до цього не мали ніякого відношення до кожної з галузей. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив народний депутат з групи «Відродження» Віктор Бондар, коментучи відставку глави уряду цього тижня.

«Вони три роки боялися прийти в Раду, щоб прозвітувати. «Смотрящі», схеми, мародерство і непрофесійність. Втрата людей, команд, професіоналів і абсолютна відсутність будь-якої логіки в діях кожного міністра і уряду в цілому», - заявив Бондар.

Нардеп вважає, що сам по собі Володимир Гройсман – достатньо розумна людина, але команда, яка його оточувала, загнала його у провалля. «Запитайте у простих людей, чи щасливі вони від такого керівництва, чи ні. Я думаю, що відповідь буде проста. Проїдьтеся регіонами і подивіться на дороги, інфраструктуру, соціальне забезпечення. Чому люди тікають з України?», - зазначив нардеп

Бондар вважає, що оцінку новій політичній силі Гройсмана на виборах нехай дають люди, але, на його думку, по старій пам’яті, за старі заслуги проголосують за неї 1-2% (Гройсман створює політичну партію, з якою збирається на парламентські вибори, - «Главком»).

«Гройсман сам по собі непогана людина, достатньо вихована, досвідчена. Але діяльність прем’єра не оцінюється особистими якостями. Та команда, з якою він йшов три роки, – це на 85% непридатні люди. А якщо ти прем’єр, то треба було зайняти позицію, проявити характер і наполягти на тому, щоб сформувати нормальний і потужний уряд. І треба було більше працювати з Верховною Радою, слухати депутатів, зустрічатися, мати прямі контакти, не забувати виконувати обіцянки», - підсумував нардеп.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», –зазначила вона.