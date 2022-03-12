На Прикарпатті затримано двох осіб за спробу держперевороту

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі

Зловмисники планували створити «Федеративну Республіку Україна».

На Івано-Франківщині затримано двох осіб за спробу повалення конституційного ладу та створення «Республіки Україна». Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

«Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом змовникам за спробу організації насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в західних областях України (ч.1 ст. 109 КК України)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, двоє спільників підтримували антиконституційні ідеї федералізації України та створення Федеративної Республіки Україна шляхом відокремлення від держави Україна окремих її областей.

Злочинні наміри включали організацію «національних зборів», які повинні були висунути вимоги про усунення з посад осіб у вищих та місцевих органах державної влади, а також проведення псевдовиборів і утворення «рад».

Вони підбирали та залучали в різних областях України осіб з числа колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні вчинити захоплення будівель органів державної влади, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів, сховищ, насильство щодо представників влади та інші дії, що здатні привести до захоплення та блокування органів державної влади в окремих регіонах України.

Зокрема, спільники підшукували на території західних областей України близько 500 осіб з досвідом ведення бойових дій для захоплення адміністративних будівель.

Крім того, змовники створили та очолили громадські організації для розповсюдження публічних закликів та матеріалів щодо популяризації ідей федералізації України та поширення проросійської пропаганди.

Досудове розслідування щодо них здійснюють слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомлялося, СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився організатор луцького клубу авіалюбителів «Овал» Ілля Сметанін, який вже раніше потрапляв у поле зору спецслужб через подібну діяльність.

Крім того, 65-річного голову Південної міської територіальної громади Олександра Брюханова взяли під варту за підозрою у державній зраді.

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