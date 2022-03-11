Викрито 38 посадовців і правоохоронців, які допомагали агресору

Одного посадовця, який підтримує російську агресію, було затриманов Краматорську

Слідчі ДБР розпочали провадження за фактом державної зради

Державне бюро розслідувань відкрило 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями. Провадження відкриті за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Викриття зрадників відбувається у тісній взаємодії з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами.

Серед іншого, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції у Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога.

ДБР наголошує, що фіксує лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади. Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину. Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують та пропагують російську агресію. Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську.

Подібні дії фіксуються і на тимчасово захоплених РФ територіях.

Всі зрадники будуть затримані й понесуть сувору відповідальність перед законом, підкреслює ДБР.

Як повідомлялося, СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився організатор луцького клубу авіалюбителів «Овал» Ілля Сметанін, який вже раніше потрапляв у поле зору спецслужб через подібну діяльність.

Крім того, 65-річного голову Південної міської територіальної громади Олександра Брюханова взяли під варту за підозрою у державній зраді.