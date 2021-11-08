На Сумщині злочинці прикидалися співробітниками СБУ, вимагаючи в людей гроші (фото)

Фігурантів розслідування затримали після отримання ними грошей

Підозрювані хизувалися своїми з’язками із керівництвом спецслужби

Служба безпеки України викрила учасників злочинного угруповання, які, прикриваючись фейковими посвідченнями співробітників спецслужби та начебто зв’язками з керівництвом СБУ, вимагали гроші з чиновників та підприємців у Сумській області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як встановило досудове розслідування, учасники групи систематично «вибивали» кошти з посадовців та підприємців регіону. Застосовуючи психологічний тиск, зловмисники пропонували «жертвам» відкупитися за непритягнення до кримінальної відповідальності за вигадані правопорушення.

Під час вимагань зловмисники поводилися зухвало, використовували підроблені документи та заявляли, що діють начебто за підтримки керівництва СБУ.

Зокрема, було задокументовано вимагання зловмисниками $12,5 тис. від чиновника держпідприємства за непритягнення до кримінальної відповідальності за вигадане правопорушення.

Спецпідрозділ СБУ затримав зловмисників у середмісті Тростянця, коли ті отримували від потерпілого частину обумовленої суми, а саме $5 тис.

У ході обшуків у помешканнях та автомобілях зловмисників правоохоронці вилучили:

підроблені посвідчення співробітників СБУ;

$5 тис.;

банківські картки;

смартфони та SIM-картки.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 (здирництво) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки України припинила незаконну діяльність групи осіб, які привласнювали кошти, виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського моста у Києві.

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