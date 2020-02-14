СБУ затримала антиукраїнського інтернет-агітатора на Дніпропетровщині



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Агітатор планував розміщувати інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та дискредитацію органів державної влади

Служба безпеки України затримала антиукраїнського інтернет-агітатора в місті Павлоград Дніпропетровської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ блокувала діяльність пропагандиста, причетного до поширення матеріалів в Інтернеті в інтересах російських спецслужб.

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що пропагандист періодично їздив до Росії у приватних справах і під час чергової поїздки його було завербовано представниками спецслужб Росії.

Зазначається, що за завданням цих спецслужб чоловік поширював матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності України через заборонені в Україні соціальні мережі.

Під час обшуку в будинку пропагандиста правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують його протиправну діяльність.

Також агітатор планував розміщувати інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та дискредитацію органів державної влади.

Вказівки пропагандист отримував через електронне листування від «куратора», який представлявся співробітником «Міністерства держбезпеки» самопроголошеної «Донецької народної республіки».

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 кримінального кодексу, вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру, а також перевіряється версія про його причетність до мережі військової розвідки Росії.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.