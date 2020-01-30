СБУ заблокувала збут небезпечного для життя алкоголю в районі проведення операції Об’єднаних сил



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Фото: пресцентр СБУ

Співробітники СБУ встановили, що приватний підприємець із Краматорська збував підробку під виглядом елітної продукції відомих брендів через власну мережу роздрібної торгівлі

У межах протидії незаконному обігу підакцизних товарів Служба безпеки України вилучила із мережі роздрібної торгівлі у районі проведення операції Об’єднаних сил масштабну партію контрафактного алкоголю. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Орієнтовна вартість виявленого фальсифікату становить понад мільйон гривень. Співробітники СБУ встановили, що приватний підприємець із Краматорська збував підробку під виглядом елітної продукції відомих брендів через власну мережу роздрібної торгівлі.

Під час санкціонованих обшуків, проведених у 5 торговельних точках ділка, правоохоронці виявили понад 2 тисячі пляшок із сумнівним алкоголем у тарі різної ємності без марок акцизного збору чи з підробленим акцизом. Також вилучено фінансово-господарську документацію, що доводить незаконні оборудки комерсанта.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Встановлюються джерела походження підробки та всі особи, причетні до реалізації контрафакту.

Заходи із протидії незаконному збуту небезпечного для громадян алкоголю проводилися спільно з ГУ ДФС у Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.