СБУ викрила на Черкащині колл-центри, які працювали на окупантів

Працівники колл-центрів також виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, російських телеканалів, таких як «НТВ+»

Колл-центри проводили соціологічні опитування громадян РФ, мешканців ОРДЛО та тимчасово окупованої території АР Крим

СБУ викрила українські колл-центри, які працювали на Держдуму Російської Федерації та проводили соцопитування. Про це повідомила речниця служби безпеки України в області Катерина Дрога.

За даними слідства, протиправну діяльність трьох колл-центрів у Черкасах та Умані організували місцеві комерсанти. Кіберфахівці СБУ знайшли докази фінансування їхньої діяльності Росією.

«Кол-центри проводили соціологічні опитування громадян РФ, мешканців ОРДЛО та тимчасово окупованої території АР Крим щодо їх участі у виборах до Держдуми РФ, які відбулися у вересні цього року. Оператори збирали інформацію стосовно політичних вподобань, рейтингів партій, побажань громадян РФ, мешканців ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо покращення політичної ситуації», – зазначила Катерина Дрога.

За її словами, працівники колл-центрів також виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, російських телеканалів, таких як «НТВ+», «Ростелеком» та підсанкційних банківських установ: «ВТБ», «Альфабанк», «Газпромбанк» та інші.

«Організатори залучали до роботи майже 200 операторів, які працювали цілодобово у дві зміни. Під час обшуків у приміщеннях кол-центрів правоохоронці вилучили понад 120 комп’ютерів з програмним забезпеченням російського виробництва, документи, які свідчать про співпрацю з Росією; «чорну» бухгалтерію; інструкції з обслуговування клієнтів, методів конспірації на випадок перевірок та технічну документацію з графіками роботи працівників центру», – додала речниця.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності кол-центрів.

Як повідомлялося, Служба безпеки встановила хакерів всесвітньо відомого угруповання Armageddon, яке здійснило понад 5 тис. кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України.

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Нагадаємо, Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру.

Також, контррозвідники Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Він збирав інформацію про українські сили та засоби у районі проведення Операції Об’єднаних сил.