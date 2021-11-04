Розтрата коштів з фонду батальйону «Донбас»: СБУ викликала на допит дружину Семенченка

СБУ повідомила про підозру дружині Семена Семенченка, яка начебто вкрала з рахунків «Благодійного фонду батальйону «Донбас» 150 тис. грн

Допит Наталії Музики призначено на 5 листопада

СБУ викликала на допит дружину Семена Семенченка Наталію Музику, яка підозрюється у розкраданні коштів із рахунків «Благодійного фонду батальйону «Донбас». Про це жінка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Завтра (5 листопада, – ред.) мене викликають на допит до СБУ на пров. Аскольдовий, 3а. Впевнена, слідчий вручить клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Всі мої свідчення в них уже є, бо справа розглядалася і Нацполіцією у 2016, і військовою прокуратурою у 2017 році», – написала Музика.

Як відомо, благодійний фонд допомоги батальйону «Донбас», керівником якого є Дмитро Кічук, займається допомогою військовослужбовцям 46-го окремого батальйону спеціального призначення «Донбас-Україна» і сім'ям тих військовослужбовців, які зазнали поранень або померли під час виконання своїх обов'язків по захисту Вітчизни.

Напередодні Служба безпеки України повідомила про підозру дружині Семена Семенченка, яка начебто вкрала з рахунків «Благодійного фонду батальйону «Донбас» 150 тис. грн і витратила їх на власні потреби, не пов’язані з діяльністю організації.

Зазначимо, у жовтні апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою.

Варто вказати, що 8 вересня суд залишив під арештом Семенченка на два місяці.

20 серпня Семенченко оголосив безстрокове голодування. У липні суд повернув Семенченка в СІЗО після звільнення.

Нагадаємо, Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили».

Як відомо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка й агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства та прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

У цій справі він підозрюється у створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку також оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.