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    Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту нацдержавності СБУ

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    Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності СБУ - Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту нацдержавності СБУ
    Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності СБУ
    фото: president.gov.ua

    Куксу призначили на цю посаду в СБУ 16 січня

    5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Куксу з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Указ про це опубліковано на сайті глави держави.

    «Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України», – йдеться у ньому.

    Причин звільнення в документі не вказано.

    Олександра Кукса було призначено на цю посаду указом Зеленського від 16 січня 2021 року. Тоді він обійняв на цій посаді місце звільненого Анатолія Дубліка.

    Департамент захисту національної державності входить до складу центрального апарату СБУ.

    Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

    Також, Володимир Зеленський вирішив особисто провести тепер вже колишнього міністра оборони Андрія Тарана. Попри шквал критики від опозиції, президент не шкодував гарних слів.

    Нагадаємо, Верещук анонсувала створення нового центру, який фіксуватиме агресію РФ.

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    Теги: СБУ Володимир Зеленський звільнення указ
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    Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту нацдержавності СБУ