Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту нацдержавності СБУ

Куксу призначили на цю посаду в СБУ 16 січня

5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Куксу з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Указ про це опубліковано на сайті глави держави.

«Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України», – йдеться у ньому.

Причин звільнення в документі не вказано.

Олександра Кукса було призначено на цю посаду указом Зеленського від 16 січня 2021 року. Тоді він обійняв на цій посаді місце звільненого Анатолія Дубліка.

Департамент захисту національної державності входить до складу центрального апарату СБУ.

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