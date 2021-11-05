Схема на 3 млрд грн. СБУ викрила розкрадання на будівництві Подільського мосту

Схема полягала у штучному завищенні вартості робіт на об’єкті, а також у «документуванні» обсягів, які фактично не виконувалися

Служба безпеки України припинила незаконну діяльність групи осіб, які привласнювали кошти, виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського моста у Києві. За попередньою інформацією, ділки замахнулися на розкрадання бюджету у сумі близько 3 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як вдалося встановити СБУ, «схема» полягала у штучному завищенні вартості робіт на об’єкті, а також у підготовці актів на роботи, які фактично не виконувалися.

Фігуранти цієї оборудки залучили до протиправного механізму ділків, які:

виготовляли підроблену бухгалтерську документацію;

вели так звану тіньову бухгалтерію;

створювали та підшукували ризикові юридичні особи для їх подальшого використання в протиправній діяльності.

У ході санкціонованих обшуків в підпільному офісі, який використовувався злочинцями, виявлено та вилучено:

37 печаток ризикових товариств – прямих контрагентів головного підрядника з будівництва мостового переходу;

підроблену бухгалтерську документацію та чорнову бухгалтерію, яка підтверджує мільярдні збитки держави;

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, котрі використовувалися спільниками у зазначеній протиправній діяльності.

Наразі відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Це ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), а також ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Проводяться слідчі дії для оголошення фігурантам про підозру, а також встановлення всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники департаменту кібербезпеки СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці розслідують справу за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час здійснення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро.

Київ розпорядженням Київської міської держадміністрації від 13 жовтня 2021 року №2152 перезатвердив проєкт будівництва Подільського мостового переходу. Згідно з розпорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.

5 листопада мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Київської міської держадміністрації Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.