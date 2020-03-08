На українсько-польському кордоні сталася стрілянина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Держприкордонслужба

Громадянин намагався з продуктами харчування прорватися на територію України

Прикордонники міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська» змогли зупинити українця, який на завантаженому польськими продуктами Ford намагався прорватися в Україну, лише пострілом по колесах автівки.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що водій – громадянин України, який прибув у пункт пропуску, щоб забрати з митного складу раніше вилучений вантаж (понад пів тонни м’яса та майже пів тонни сиру) та повернути продукти до Польщі, натомість різко змінив напрям рух та попрямував на територію України.

«Вщерть завантажений Ford на повному ходу вибив тилові ворота пункту пропуску і продовжив стрімкий рух вглиб території нашої держави. Прикордонники відреагували миттєво – наряд охоронців рубежу кинувся наздоганяти зловмисника. На попереджувальні постріли водій не реагував, тож правоохоронцям довелося стріляти по колесах. На щастя, вистачило одного прямого влучання у заднє колесо Ford. Автомобіль зупинився на околиці населеного пункту Шабельня», – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ поінформували, що 38-річного водія – жителя Жовківського району, затримали в порядку ст.208 КПК України.

Cлідчі Жовківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до двох років.

Нагадаємо, до України не пустили двох російських пропагандистів.