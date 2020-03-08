  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельне ДТП під Києвом. Фура розірвала легковик з людьми (відео)

    • Розсилка
    На місці трагедії працювали медики, рятувальники і правоохоронці. Деталі аварії з&rsquo;ясовуються - Смертельне ДТП під Києвом. Фура розірвала легковик з людьми (відео)
    На місці трагедії працювали медики, рятувальники і правоохоронці. Деталі аварії з’ясовуються

    В результаті ДТП загинуло три людини – водій і двоє пасажирів легкового автомобіля

    У Мережі з’явилося відео смертельної аварії, яка сталася в суботу, 7 березня, на Бориспільській кільцевій дорозі. Момент зіткнення фури Renault і легкового автомобіля Peugeot був зафіксований камерою вуличного спостереження.

    Як передає портал dtp.kiev.ua, після зіткнення обидва транспортні засоби злетіли з дороги. При цьому легковик був буквально розчавлений, а фура перекинулася на бік.

    За даними видання «Інформатор», в результаті ДТП загинуло три людини – водій і двоє пасажирів легкового автомобіля. Водій фури не постраждав.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Смертельне ДТП під Києвом. Фура розірвала легковик з людьми (відео)
    Смертельне ДТП під Києвом. Фура розірвала легковик з людьми (відео)
    Смертельне ДТП під Києвом. Фура розірвала легковик з людьми (відео)

    На місці трагедії працювали медики, рятувальники і правоохоронці. Деталі аварії з’ясовуються.

    Нагадаємо, у Подільському районі столиці сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль вилетів на тротуар, перекинувся та врізався у електроопору.

    Як повідомлялося, на Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП.

    Читайте також:
    У Польщі мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП, загинув українець
    ДТП Київ водій рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ