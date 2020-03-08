Смертельне ДТП під Києвом. Фура розірвала легковик з людьми (відео)



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На місці трагедії працювали медики, рятувальники і правоохоронці. Деталі аварії з’ясовуються

В результаті ДТП загинуло три людини – водій і двоє пасажирів легкового автомобіля

У Мережі з’явилося відео смертельної аварії, яка сталася в суботу, 7 березня, на Бориспільській кільцевій дорозі. Момент зіткнення фури Renault і легкового автомобіля Peugeot був зафіксований камерою вуличного спостереження.

Як передає портал dtp.kiev.ua, після зіткнення обидва транспортні засоби злетіли з дороги. При цьому легковик був буквально розчавлений, а фура перекинулася на бік.

За даними видання «Інформатор», в результаті ДТП загинуло три людини – водій і двоє пасажирів легкового автомобіля. Водій фури не постраждав.

На місці трагедії працювали медики, рятувальники і правоохоронці. Деталі аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль вилетів на тротуар, перекинувся та врізався у електроопору.

Як повідомлялося, на Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП.

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