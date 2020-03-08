Окупанти в Криму спалили майже 600 кілограмів сала і сиру
«Небезпечну продукцію» вилучили з обігу та спалали
В Криму провели рейд по холодильних складах і магазинах, в ході якого виявили нібито небезпечну продукцію
У тимчасово окупованому Росією Криму спалили майже 600 кілограмів м'ясних та молочних виробів.
Про це у суботу повідомляє видання «Новости Крима» з посиланням на Россільгоспнагляд.
Зазначається, що фахівці відомства провели рейд по холодильних складах і магазинах, в ході якого виявили нібито небезпечну продукцію.
Виявлено 594 кг харчової продукції (сало, напівфабрикати, ковбасні вироби, сири, молочні продукти) простроченої, знеособленої (без маркування та встановлених термінів придатності), а також такої, що немає ветеринарних супровідних документів.
«Небезпечна продукція вилучена з обігу та знищена», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Загальна вартість накладених штрафів склала 63 тисячі російських рублів (майже 30 тисяч гривень).
До слова, вчора окупанти запустили через Керченський міст електричку в російську Анапу.