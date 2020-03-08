Окупанти в Криму спалили майже 600 кілограмів сала і сиру



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«Небезпечну продукцію» вилучили з обігу та спалали

В Криму провели рейд по холодильних складах і магазинах, в ході якого виявили нібито небезпечну продукцію

У тимчасово окупованому Росією Криму спалили майже 600 кілограмів м'ясних та молочних виробів.

Про це у суботу повідомляє видання «Новости Крима» з посиланням на Россільгоспнагляд.

Зазначається, що фахівці відомства провели рейд по холодильних складах і магазинах, в ході якого виявили нібито небезпечну продукцію.

Виявлено 594 кг харчової продукції (сало, напівфабрикати, ковбасні вироби, сири, молочні продукти) простроченої, знеособленої (без маркування та встановлених термінів придатності), а також такої, що немає ветеринарних супровідних документів.

«Небезпечна продукція вилучена з обігу та знищена», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Загальна вартість накладених штрафів склала 63 тисячі російських рублів (майже 30 тисяч гривень).

До слова, вчора окупанти запустили через Керченський міст електричку в російську Анапу.