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    ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)

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    В салоні Audi окрім водія перебувала ще й пасажирка - ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)
    В салоні Audi окрім водія перебувала ще й пасажирка

    На щастя, автопригода обійшлася без потерпілих

    У Подільському районі столиці сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль вилетів на тротуар, перекинувся та врізався у електроопору.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій Audi A6, з’їжджаючи з Гаванського мосту на повороті на Набережно-Хрещатицьку вулицю, не впорався з керуванням. Автівку занесло праворуч та праве колесо наїхало на встановлену на тротуарі тракторно-самогонну установку.

    Цим наїздом легковика підкинуло вгору та положило на бік. Проте рух некерованого транспортного засобу продовжився і зупинився тільки завдяки перешкоді у вигляді електроопори. В салоні Audi окрім водія перебувала ще й пасажирка. На щастя, дана автопригода обійшлася без потерпілих.

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    ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)
    ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)
    ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)
    ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)
    ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)
    ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)
    ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)
    ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)
    ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)

    Нагадаємо, на Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП.

    Як повідомлялося, у Польщі мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП, загинув українець.

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