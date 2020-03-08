ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп (відео)



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В салоні Audi окрім водія перебувала ще й пасажирка

На щастя, автопригода обійшлася без потерпілих

У Подільському районі столиці сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль вилетів на тротуар, перекинувся та врізався у електроопору.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій Audi A6, з’їжджаючи з Гаванського мосту на повороті на Набережно-Хрещатицьку вулицю, не впорався з керуванням. Автівку занесло праворуч та праве колесо наїхало на встановлену на тротуарі тракторно-самогонну установку.

Цим наїздом легковика підкинуло вгору та положило на бік. Проте рух некерованого транспортного засобу продовжився і зупинився тільки завдяки перешкоді у вигляді електроопори. В салоні Audi окрім водія перебувала ще й пасажирка. На щастя, дана автопригода обійшлася без потерпілих.

Нагадаємо, на Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП.

Як повідомлялося, у Польщі мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП, загинув українець.

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