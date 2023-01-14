На Вінниччині ворожа ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури

Росіяни у 2023 не змінили свою терористичну тактику

Сили оборони знищили над областю 5 крилатих ракет

На Вінниччині ракета російських окупаційних військ влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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«Усі служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Жертв та поранених немає. В області Сили оборони знищили 5 крилатих ракет», – написав Братчук.

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Як відомо, 14 січня держава-терористка Росія здійснила черговий ракетний обстріл українських міст і сіл. Тривога в Україні тривала понад дві години: ворог тероризував ракетами мирних українців, цілився в об’єкти критичної інфраструктури.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, зранку 14 січня зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. «Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, – по об’єктах критичної інфраструктури України», – повідомив Залужний.

У Дніпрі російські терористи поцілили у житловий будинок. Двоє загиблих, 27 поранених, серед них шестеро дітей. «Усі у лікарні», – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.