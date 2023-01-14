Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рятувальники витягають людей з-під завалів у Дніпрі, відомо про п'ятьох загиблих

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рятувальники витягають людей з-під завалів у Дніпрі, відомо про п'ятьох загиблих
Рятувальна операція у Дніпрі триває
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Поранені 27 людей, серед них шестеро дітей

Пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі, де росіяни поцілили ракетою в багатоповерхівку, тривають. Наразі врятовано 15 чоловік.

Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС.

«Російська атака на Дніпро забрала 2 життя. Поранені 27 людей. Серед них шестеро дітей. Усі у лікарні», – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

12 фото
На весь екран
Рятувальна операція у Дніпрі. Російською ракетою зруйновано багатоповерхівку
фото: соціальні мережі

Згодом він додав, що загиблих уже п'ятеро. 

9 фото
На весь екран
Окупанти обстріляли житлові квартали Дніпра
фото: соціальні мережі

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки по Дніпру цілий район міста відключений від систем життєзабезпечення

Також унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у  Дніпрі прогримів потужний вибух. 

Теги: росіяни Валентин Резніченко чоловік Telegram Дніпро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітники ДТЕК цілодобово працюють, аби в домівках українців було світло
За добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 25 тисяч родин на Донетчині на Дніпропетровщині
12 сiчня, 14:53
Над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник-розвідник
Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник-розвідник
8 сiчня, 14:49
Росіяни влучили у багатоповерхівку Дніпра
Атака на Дніпро: Філатов повідомив про ситуацію у місті
Сьогодні, 17:16

Події в Україні

Ракетна атака по Дніпру: поранено сімох дітей
Ракетна атака по Дніпру: поранено сімох дітей
Росіяни обстріляли дві ТЕС, одна зупинилася
Росіяни обстріляли дві ТЕС, одна зупинилася
Окупанти безперервно атакують Соледар – Маляр
Окупанти безперервно атакують Соледар – Маляр
В Івано-Франківській області ракетним ударом пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
В Івано-Франківській області ракетним ударом пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Рятувальники витягають людей з-під завалів у Дніпрі, відомо про п'ятьох загиблих
Рятувальники витягають людей з-під завалів у Дніпрі, відомо про п'ятьох загиблих
Прикордонники під Бахмутом ліквідували штурмовиків «Вагнера»
Прикордонники під Бахмутом ліквідували штурмовиків «Вагнера»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
64K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
59K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
54K
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
41K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
37K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту