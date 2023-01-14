Рятувальники витягають людей з-під завалів у Дніпрі, відомо про п'ятьох загиблих

Поранені 27 людей, серед них шестеро дітей

Пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі, де росіяни поцілили ракетою в багатоповерхівку, тривають. Наразі врятовано 15 чоловік.

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Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС.

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«Російська атака на Дніпро забрала 2 життя. Поранені 27 людей. Серед них шестеро дітей. Усі у лікарні», – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Рятувальна операція у Дніпрі. Російською ракетою зруйновано багатоповерхівку фото: соціальні мережі

Згодом він додав, що загиблих уже п'ятеро.

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Окупанти обстріляли житлові квартали Дніпра фото: соціальні мережі

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки по Дніпру цілий район міста відключений від систем життєзабезпечення.

Також унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

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Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у Дніпрі прогримів потужний вибух.