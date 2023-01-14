Рятувальники витягають людей з-під завалів у Дніпрі, відомо про п'ятьох загиблих
Поранені 27 людей, серед них шестеро дітей
Пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі, де росіяни поцілили ракетою в багатоповерхівку, тривають. Наразі врятовано 15 чоловік.
Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС.
«Російська атака на Дніпро забрала 2 життя. Поранені 27 людей. Серед них шестеро дітей. Усі у лікарні», – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Згодом він додав, що загиблих уже п'ятеро.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки по Дніпру цілий район міста відключений від систем життєзабезпечення.
Також унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.
Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у Дніпрі прогримів потужний вибух.
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